Баскаков Константин Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаскаков Константин Иван.

Баскаков Константин Иван.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Баскаков Константин Иван.
Фамилия
Баскаков
Имя
Константин
Отчество
Иван.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Беляг.
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.