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Наумон Константин Григорьев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Наумон Константин Григорьев.
Фамилия
Наумон
Имя
Константин
Отчество
Григорьев.
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Крестобогородская волость, Ново-Федоровскаго
Ценз
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Источник
Приложение [№24] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

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