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Куницины Константин Федоровичи

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Куницины Константин Федоровичи
Фамилия
Куницины
Имя
Константин
Отчество
Федоровичи
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Крестобогородская волость, Кармановской
Ценз
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Источник
Приложение [№24] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

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