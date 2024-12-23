Артемьевъ—Одинцов Федор Димитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемьевъ—Одинцов Федор Димитриевич

Артемьевъ—Одинцов Федор Димитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Артемьевъ—Одинцов Федор Димитриевич
Фамилия
Артемьевъ—Одинцов
Имя
Федор
Отчество
Димитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Крестобогородская волость, Ямищ
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№24] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.