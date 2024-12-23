Потемин Николай Асафович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотемин Николай Асафович

Потемин Николай Асафович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Потемин Николай Асафович
Фамилия
Потемин
Имя
Николай
Отчество
Асафович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость, Харина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.