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Логинов Александр Дмитр.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Логинов Александр Дмитр.
Фамилия
Логинов
Имя
Александр
Отчество
Дмитр.
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

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