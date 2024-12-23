Козлов Иван Иванов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Иван Иванов.

Козлов Иван Иванов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Козлов Иван Иванов.
Фамилия
Козлов
Имя
Иван
Отчество
Иванов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость, Крестцова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.