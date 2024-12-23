Кутумов Василий Виктор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутумов Василий Виктор.

Кутумов Василий Виктор.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кутумов Василий Виктор.
Фамилия
Кутумов
Имя
Василий
Отчество
Виктор.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость, Крестцова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.