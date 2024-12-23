Коротков Александр Никиндр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротков Александр Никиндр.

Коротков Александр Никиндр.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Коротков Александр Никиндр.
Фамилия
Коротков
Имя
Александр
Отчество
Никиндр.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость, Агеева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.