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Ильин Яков Никол.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ильин Яков Никол.
Фамилия
Ильин
Имя
Яков
Отчество
Никол.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость, Полян
Ценз
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Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

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