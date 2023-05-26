Ерышев Иван Ианнуариов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрышев Иван Ианнуариов.

Ерышев Иван Ианнуариов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ерышев Иван Ианнуариов.
Фамилия
Ерышев
Имя
Иван
Отчество
Ианнуариов.
Сословие
мещане
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.