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Соколов Николай Лукич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соколов Николай Лукич
Фамилия
Соколов
Имя
Николай
Отчество
Лукич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Халдеева
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

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