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Манаев Герасим Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Манаев Герасим Сергеевич
Фамилия
Манаев
Имя
Герасим
Отчество
Сергеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Ильинскаго
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

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