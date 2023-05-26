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Кочуров Федор Андреев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кочуров Федор Андреев.
Фамилия
Кочуров
Имя
Федор
Отчество
Андреев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Ильинскаго
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

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