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Земсков Константин Семенов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Земсков Константин Семенов.
Фамилия
Земсков
Имя
Константин
Отчество
Семенов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Фалдеева
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

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