Шалаев Лукьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалаев Лукьян

Шалаев Лукьян

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шалаев Лукьян
Фамилия
Шалаев
Имя
Лукьян
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Еремеевская волость, Василева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№21] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.