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Силинский Михаил Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Силинский Михаил Васильевич
Фамилия
Силинский
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Еремеевская волость, Копца
Ценз
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Источник
Приложение [№21] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

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