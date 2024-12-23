Балдин Герасим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалдин Герасим Петрович

Балдин Герасим Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Балдин Герасим Петрович
Фамилия
Балдин
Имя
Герасим
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Еремеевская волость, Василева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№21] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.