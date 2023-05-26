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Дьяконов Петр Кондратьев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дьяконов Петр Кондратьев.
Фамилия
Дьяконов
Имя
Петр
Отчество
Кондратьев.
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Диево-Городищенская волость, Диево-Городищ
Ценз
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Источник
Приложение [№20] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

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