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Битюжинов Александр Тимофеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Битюжинов Александр Тимофеевич
Фамилия
Битюжинов
Имя
Александр
Отчество
Тимофеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Великосельская волость, Ханкина
Ценз
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Источник
Приложение [№19] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

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