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Котов Василий Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Котов Василий Сергеевич
Фамилия
Котов
Имя
Василий
Отчество
Сергеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Бурмакинская волость, Фоминской
Ценз
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Источник
Приложение [№18] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

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