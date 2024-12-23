Синяев Осип Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиняев Осип Егорович

Синяев Осип Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Синяев Осип Егорович
Фамилия
Синяев
Имя
Осип
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость, Пешкова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 28

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.