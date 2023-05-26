Курчаткин Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурчаткин Николай Кузьмич

Курчаткин Николай Кузьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Курчаткин Николай Кузьмич
Фамилия
Курчаткин
Имя
Николай
Отчество
Кузьмич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Большесельская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№15] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 25

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.