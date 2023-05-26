Воеводин Семен Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоеводин Семен Алексеевич

Воеводин Семен Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воеводин Семен Алексеевич
Фамилия
Воеводин
Имя
Семен
Отчество
Алексеевич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Большесельская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№15] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 25

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.