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Прожигалов-Пушкин Михаиль Кузьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Прожигалов-Пушкин Михаиль Кузьмич
Фамилия
Прожигалов-Пушкин
Имя
Михаиль
Отчество
Кузьмич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Якимовская волость, Баранова
Ценз
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Источник
Приложение [№14] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 23

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