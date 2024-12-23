Мурашев Сергей Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурашев Сергей Артемьевич

Мурашев Сергей Артемьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мурашев Сергей Артемьевич
Фамилия
Мурашев
Имя
Сергей
Отчество
Артемьевич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Якимовская волость, Трухина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№14] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 23

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.