Воробьев Иван Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Иван Карпович

Воробьев Иван Карпович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воробьев Иван Карпович
Фамилия
Воробьев
Имя
Иван
Отчество
Карпович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Якимовская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№14] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 23

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.