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Преснухин Иван Никитич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Преснухин Иван Никитич
Фамилия
Преснухин
Имя
Иван
Отчество
Никитич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Клементьевская волость, Катунина
Ценз
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Источник
Приложение [№13] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 22

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