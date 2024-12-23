Гусев Илья Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Илья Павлович

Гусев Илья Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гусев Илья Павлович
Фамилия
Гусев
Имя
Илья
Отчество
Павлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Клементьевская волость, Миснев.
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№13] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 22

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.