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Сикачев Никита Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сикачев Никита Васильевич
Фамилия
Сикачев
Имя
Никита
Отчество
Васильевич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Неверковская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№12] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 21

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