Золотенков Михаил Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотенков Михаил Арсеньевич

Золотенков Михаил Арсеньевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Золотенков Михаил Арсеньевич
Фамилия
Золотенков
Имя
Михаил
Отчество
Арсеньевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Неверковская волость, Юркина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№12] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 21

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.