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Виноградов Константин Евгеньевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Виноградов Константин Евгеньевич
Фамилия
Виноградов
Имя
Константин
Отчество
Евгеньевич
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Неверковская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№12] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 20

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