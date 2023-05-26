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Лисичкин Николая Анисифорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лисичкин Николая Анисифорович
Фамилия
Лисичкин
Имя
Николая
Отчество
Анисифорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Никольская волость, М. Дубровы
Ценз
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Источник
Приложение [№11] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 19

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