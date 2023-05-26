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Клюквин Иван Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Клюквин Иван Егорович
Фамилия
Клюквин
Имя
Иван
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Никольская волость, М. Дубровы
Ценз
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Источник
Приложение [№11] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 19

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