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Титов Иван Кузьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Титов Иван Кузьмич
Фамилия
Титов
Имя
Иван
Отчество
Кузьмич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Улейминская волость, Прокшина
Ценз
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Источник
Приложение [№10] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 19

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