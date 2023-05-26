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Комаров Иван Поликарнович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Комаров Иван Поликарнович
Фамилия
Комаров
Имя
Иван
Отчество
Поликарнович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Улейминская волость, Большой Подберезья
Ценз
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Источник
Приложение [№10] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 18

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