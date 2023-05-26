Столбов Иван Автономович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтолбов Иван Автономович

Столбов Иван Автономович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Столбов Иван Автономович
Фамилия
Столбов
Имя
Иван
Отчество
Автономович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Покровская волость, Учемской Слободы
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№9] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 18

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.