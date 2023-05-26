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Зимин Алексей Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зимин Алексей Васильевич
Фамилия
Зимин
Имя
Алексей
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Покровская волость, Б. Афан.
Ценз
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Источник
Приложение [№9] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

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