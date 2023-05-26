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Згибнев Александр Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Згибнев Александр Дмитриевич
Фамилия
Згибнев
Имя
Александр
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Покровская волость, Белозерова Кирьянова
Ценз
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Источник
Приложение [№9] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

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