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Барабанов Иван Илларионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Барабанов Иван Илларионович
Фамилия
Барабанов
Имя
Иван
Отчество
Илларионович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Покровская волость, Кирьянова
Ценз
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Источник
Приложение [№9] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

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