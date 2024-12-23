Ермолаев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаев Михаил Иванович

Ермолаев Михаил Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ермолаев Михаил Иванович
Фамилия
Ермолаев
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Новосельская волость, Вылубкова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№8] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.