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Алексинский Константин Констартинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Алексинский Константин Констартинович
Фамилия
Алексинский
Имя
Константин
Отчество
Констартинович
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Новосельская волость, Фроловскаго в Юхти
Ценз
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Источник
Приложение [№8] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

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