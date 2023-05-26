Махров Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахров Константин Васильевич

Махров Константин Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Махров Константин Васильевич
Фамилия
Махров
Имя
Константин
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Кондаковская волость, Большого Хвостова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№7] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.