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Денисов Яков Фролович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Денисов Яков Фролович
Фамилия
Денисов
Имя
Яков
Отчество
Фролович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Васильевская волость, Горбова
Ценз
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Источник
Приложение [№6] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 15

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