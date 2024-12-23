Дуксин Иван Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДуксин Иван Архипович

Дуксин Иван Архипович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дуксин Иван Архипович
Фамилия
Дуксин
Имя
Иван
Отчество
Архипович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Васильевская волость, Бровцина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№6] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 15

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.