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Андрианов Петр Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Андрианов Петр Сергеевич
Фамилия
Андрианов
Имя
Петр
Отчество
Сергеевич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Васильевская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№6] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 15

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