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Остудин Осип Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Остудин Осип Яковлевич
Фамилия
Остудин
Имя
Осип
Отчество
Яковлевич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Заозерская волость, Харлова
Ценз
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Источник
Приложение [№5] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 14

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