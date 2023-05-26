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Малахов Павел Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Малахов Павел Яковлевич
Фамилия
Малахов
Имя
Павел
Отчество
Яковлевич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Заозерская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№5] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 13

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