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Грачев Антип Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Грачев Антип Егорович
Фамилия
Грачев
Имя
Антип
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Заозерская волость, Овсяникова
Ценз
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Источник
Приложение [№5] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 13

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