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Грушин Алексей Николаев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Грушин Алексей Николаев.
Фамилия
Грушин
Имя
Алексей
Отчество
Николаев.
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Заозерская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№5] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 13

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